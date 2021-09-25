Семак: «Думаю, недорабатывали в каких-то моментах»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Еще одна труднейшая игра на этой неделе для вашей команды. Перед началом этой встречи могли ли вы предположить, что так тяжело сложится этот матч?

- Конечно, могли и предполагали, что матч сложится, потому что и график, и эмоции, естественно не бесконечны, поэтому ждали тяжелого матча. Все матчи в чемпионате сложные. Бывают игры, когда все, может быть, складывается более спокойно, но это единичные случаи, в основном все очень сложно и тяжело. «Крылья» сегодня оборонялись очень глубоко и активно. Конечно, моменты, которые были, стопроцентные, их было не так много, и их надо забивать. Контратаки и быстрые выпады будут при такой игре соперника. Где-то мы сыграли неудачно, где-то игроки «Крыльев» хорошо действовали. Поэтому я думаю, недорабатывали в каких-то моментах. Один момент был в самом конце у «Крыльев» хороший. Мы выключились из игры, поэтому сложная, тяжелая победа. Такие матчи бывают, от этого никуда не деться.