​Дзюба приблизился к рекорду Веретенникова по голам в чемпионате России

В субботу «Зенит» на своём поле обыграл «Крылья Советов» с результатом 2:1. Один из голов в составе питерской команды провёл Артём Дзюба. Теперь на счету форварда «Зенита» 140 голов в Премьер-лиге России. Он обошёл Александра Кержакова (139 голов) и теперь занимает второе место в рейтинге бомбардиров российского чемпионата. На первом месте остаётся Олег Веретенников, который в своё время выступал за «Ротор» и другие клубы. На его счету 143 результативных удара.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 29 сентября в Лиге чемпионов. На своём поле команда Сергея Семака сыграет со шведским «Мальмё».