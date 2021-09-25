Осинькин: «Зенит» должен играть с позиции силы, а мы будем использовать свои козыри, которые у нас уже есть»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Изначально соперник как бы считается, что должен играть с позиции силы, а мы будем использовать свои козыри, которые у нас уже есть.

- Понятно, что была значительная ротация состава в кубковой игре на неделе. Но все-таки третий матч за неделю насколько является проблемой?

- Да, в плане какой-то тактической подготовки, всегда сложнее, когда у тебя такой кубковый матч, как у нас был. Может быть, не самый энергозатратный для игроков основного состава, но нам сложно было найти время конкретно готовиться под соперника, потому что игра была буквально три дня назад. У нас было только две тренировки, которые мы проводили непосредственно здесь в Санкт-Петербурге.