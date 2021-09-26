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Премьер-лига

Дзюба: «Всех с победой, Клаудиньо, пас – топ»

26 Сентября 2021 • 08:19 Комментировать
Зенит
2:1
Крылья Советов
окончен

Центрфорвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о волевой победе над самарскими «Крыльями Советов» (2:1) в поединке девятого тура российской Премьер-лиги. Один из мячей на счету опытного бомбардира.

«Всех с победой. Идем дальше. Клаудиньо, пас – топ», - гласит сообщение нападающего в инстаграм-аккаунте.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 33-летний форвард отметился тремя голами и тремя ассистами в девяти проведенных встречах.

После девяти туров «сине-бело-голубые» набрали 23 балла и уверенно лидируют в таблице чемпионата России.

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Артём Дзюба
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