Дзюба: «Всех с победой, Клаудиньо, пас – топ»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о волевой победе над самарскими «Крыльями Советов» (2:1) в поединке девятого тура российской Премьер-лиги. Один из мячей на счету опытного бомбардира.

«Всех с победой. Идем дальше. Клаудиньо, пас – топ», - гласит сообщение нападающего в инстаграм-аккаунте.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 33-летний форвард отметился тремя голами и тремя ассистами в девяти проведенных встречах.

После девяти туров «сине-бело-голубые» набрали 23 балла и уверенно лидируют в таблице чемпионата России.