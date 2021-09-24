Агент - о трансфере Барриоса в «Зенит»: Не самая чистая сделка

Футбольный агент Алан Прудников рассказал о переходе полузащитника Вильмара Барриоса в «Зенит». Напомним, что игрок перешёл из «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро.

Прудников заявил, что в трансфере участвовали много людей, но не все остались довольны этой сделкой. По его словам, люди, которые много помогали Барриосу на ранних этапах карьеры, остались ни с чем. Прудников назвал данную сделку «не самой чистой в плане отношений к которым людям», пишет Sport24.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Барриоса шесть матчей в чемпионате России, в которых результативными действиями он не отмечался. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2023 года.