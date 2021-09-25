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Премьер-лига

Осинькин: «С таким очень серьёзным давлением мы в сезоне ещё не сталкивались»

25 Сентября 2021 • 18:47 Комментировать
Зенит
2:1
Крылья Советов
окончен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Результат? Радоваться результату, когда ты проиграл, наверное, это не может быть нормальным. Тем более, когда у тебя в последние 5-7 минут есть неплохие моменты, чтобы сравнять счет. Если взять всю игру, мы были под очень серьезным давлением, с которым, наверное, в сезоне еще не сталкивались. Мы хотели играть в средней зоне, но возможностей для этого  не было, столько потерь. Качественные действия игроков «Зенита» заставили нас прижаться. Контригры полноценной, чтобы она была организованной, но протяжении всей игры это были кусочки. Постоянно качественно с нашей стороны не было. Но мы все равно не отступали от своих убеждений, пытались играть в атаке так, как мы договариваемся. Количество моментов в такой игре, наверное, реально немаленькое.

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Крылья Советов Игорь Осинькин
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