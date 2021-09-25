Дзюба, Клаудиньо и Малком - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Крыльями Советов»

Тренерский штаб петербургского «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал основной состав команды на поединок девятого тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».

С первых минут за «сине-бело-голубых» сыграют следующие футболисты: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 25 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

По итогам восьми туров хозяева лидируют в таблице РПЛ, а гости занимают десятое место.