Тренер «Химок» Черевченко не присутствует на матче с «Уфой» из-за температуры

Подмосковные «Химки» остались без главного тренера Игоря Черевченко в матче восьмого тура чемпионата России против «Уфы». Специалист почувствовал недомогание и в экстренном порядке покинул стадион.

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» наставник поведал о своем самочувствии: «Я приехал в отель. Поднялась температура. Коронавирус? Я привитый, это обычная болезнь».

Матч между «Уфой» и «Химками» начался в 14:00 по московскому времени. После 20 сыгранных минут счет в поединке не открыт – 0:0.

Текстовая трансляция противостояния доступна на «Евро-Футбол.ру».