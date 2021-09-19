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Премьер-лига

Бубнова не удивит переход Агаларова в топ-клуб уже зимой

19 Сентября 2021 • 09:30 Комментировать
Уфа
3:2
Химки
окончен

Александр Бубнов высказался касаемо перспектив нападающего «Уфы» Гамида Агаларова обзавестись вскоре новой работой.

В восьмом туре Тинькофф РПЛ «Уфа» на своём поле одолела «Химки» 3:2 благодаря дублю лучшего бомбардира чемпионата.

«Агаларов доказал, что обладает всеми необходимыми качествами бомбардира. Хорошая игра на опережении, приличная скорость, голевое чутьё, реализация, результативность – всё про него», - приводит слова Бубнова Sportbox.

По мнению российского эксперта, 21-летний форвард уже входит в сферу интересов топ-клубов России. Также Бубнов добавил, что вызов Агаларова в национальную сборную не заставит себя долго ждать, если нападающий продолжит в том же духе.

У Гамида Агаларова 8 результативных ударов в матчах чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Бубнов Уфа Гамид Агаларов
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