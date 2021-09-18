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Премьер-лига

Стукалов: «У нас каждый раз команда после перерыва почему-то преображается»

18 Сентября 2021 • 16:24 Комментировать
Уфа
3:2
Химки
окончен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от матча с «Химками» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень голевая игра с обеих сторон. Какие самые главные преимущества были у «Уфы» над «Химками»?

- Я же сказал, что игра будет боевая. К сожалению, мы долго входим в игру. В целом второй тайм порадовал, обилие моментов голов, но опять же в концовке так тоже нельзя доводить. Надо доводить до логического завершения.

- Раз за разом наблюдаю, что «Уфа» не может довести матч до конца. Всегда придумывает себе проблемы. Почему на этот раз так получилось?

- Потому что там, где надо мяч придержать, мы торопимся  и идем в атаку. Там был момент, надо заработали штрафной впереди, потеря, быстрая атака. Такие ошибки.

- Команда сильно преобразилась после перерыва. За счет чего?

- Не знаю. У нас каждый раз команда после перерыва почему-то преображается. До перерыва не может выйти так, как она играет после перерыва. Вот это большая загадка.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов
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