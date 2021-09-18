Стукалов: «У нас каждый раз команда после перерыва почему-то преображается»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от матча с «Химками» (3:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень голевая игра с обеих сторон. Какие самые главные преимущества были у «Уфы» над «Химками»?

- Я же сказал, что игра будет боевая. К сожалению, мы долго входим в игру. В целом второй тайм порадовал, обилие моментов голов, но опять же в концовке так тоже нельзя доводить. Надо доводить до логического завершения.

- Раз за разом наблюдаю, что «Уфа» не может довести матч до конца. Всегда придумывает себе проблемы. Почему на этот раз так получилось?

- Потому что там, где надо мяч придержать, мы торопимся и идем в атаку. Там был момент, надо заработали штрафной впереди, потеря, быстрая атака. Такие ошибки.

- Команда сильно преобразилась после перерыва. За счет чего?

- Не знаю. У нас каждый раз команда после перерыва почему-то преображается. До перерыва не может выйти так, как она играет после перерыва. Вот это большая загадка.