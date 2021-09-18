Агаларов и Глушаков оформили дубли, «Уфа» обыграла «Химки»

Ведущие борьбу за выживание «Уфа» и «Химки» открыли восьмой тур РПЛ боевым и результативным матчем. Гости ушли на перерыв, забив «гол в раздевалку» стараниями Дениса Глушакова, но соперник после перерыва ответил дублем Гамида Агаларова и ударом Владислава Камилова. На 90-й минуте Глушаков реализовал пенальти, но спасти игру уже не удалось - 3:2 в пользу «Уфы», которая с 8 очками вышла на 11-е место. «Химки» в зоне стыков (6).