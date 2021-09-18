Агаларов и Глушаков оформили дубли, «Уфа» обыграла «Химки»

Ведущие борьбу за выживание «Уфа» и «Химки» открыли восьмой тур РПЛ боевым и результативным матчем. Гости ушли на перерыв, забив «гол в раздевалку» стараниями Дениса Глушакова, но соперник после перерыва ответил дублем Гамида Агаларова и ударом Владислава Камилова. На 90-й минуте Глушаков реализовал пенальти, но спасти игру уже не удалось - 3:2 в пользу «Уфы», которая с 8 очками вышла на 11-е место. «Химки» в зоне стыков (6).
Протокол игры
|44' Глушаков Денис (0:1)
|(1:1) Агаларов Гамид 52'
|(2:1) Камилов Владислав 62'
|(3:1) Агаларов Гамид 82'
|90' Глушаков Денис (3:2)
Беленов Александр • Плиев Константин • Никитин Алексей • Йокич Боян 59' ( Ботака-Иобома Эрвинг ( 59') • Сухов Александр 76' ( Милетич Неманья ( 76') • Камилов Владислав • Иванов Олег 76' ( Саплинов Александр ( 76') • Кротов Вячеслав 76' ( Алиев Азер ( 76') • Мрзляк Филип 90' ( Голубев Артём ( 90') • Агаларов Гамид • Фищенко Руслан
Запасные: Кузнецов Алексей
Лантратов Илья • Стойинович Душан 85' ( Давидян Давид ( 85') • Данилкин Егор • Филин Александр • Боженов Кирилл • Глушаков Денис • Трошечкин Александр 9' 68' ( Besard Sabovic ( 68') • Идову Брайн • Кухарчук Илья • Мирзов Резиуан • Соколов Артём
Запасные: Генералов Егор • Садыгов Илья • Набиуллин Эльмир • Долгов Александр • Сычёв Виталий • Массуренко Данил • Карпов Максим
18 сентября. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).