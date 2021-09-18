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Премьер-лига

Агаларов и Глушаков оформили дубли, «Уфа» обыграла «Химки»

18 Сентября 2021 • 15:56 Комментировать
Уфа
3:2
Химки
окончен

Ведущие борьбу за выживание «Уфа» и «Химки» открыли восьмой тур РПЛ боевым и результативным матчем. Гости ушли на перерыв, забив «гол в раздевалку» стараниями Дениса Глушакова, но соперник после перерыва ответил дублем Гамида Агаларова и ударом Владислава Камилова. На 90-й минуте Глушаков реализовал пенальти, но спасти игру уже не удалось - 3:2 в пользу «Уфы», которая с 8 очками вышла на 11-е место. «Химки» в зоне стыков (6).

Протокол игры  
Уфа 3:2 Химки
    44' Глушаков Денис (0:1)
(1:1) Агаларов Гамид 52'    
(2:1) Камилов Владислав 62'    
(3:1) Агаларов Гамид 82'    
    90' Глушаков Денис (3:2)
Беленов Александр Плиев Константин Никитин Алексей Йокич Боян   59' (Ботака-Иобома Эрвинг (   59') Сухов Александр   76' (Милетич Неманья (   76') Камилов Владислав Иванов Олег   76' (Саплинов Александр (   76') Кротов Вячеслав   76' (Алиев Азер (   76') Мрзляк Филип   90' (Голубев Артём (   90') Агаларов Гамид Фищенко Руслан
Запасные: Кузнецов Алексей
Лантратов Илья Стойинович Душан   85' (Давидян Давид (   85') Данилкин Егор Филин Александр Боженов Кирилл Глушаков Денис Трошечкин Александр   9'   68' (Besard Sabovic (   68') Идову Брайн Кухарчук Илья Мирзов Резиуан Соколов Артём
Запасные: Генералов Егор Садыгов Илья Набиуллин Эльмир Долгов Александр Сычёв Виталий Массуренко Данил Карпов Максим
18 сентября. Стадион "BetBoom Арена" (Уфа).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков Уфа Гамид Агаларов
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окончен Уфа 3:2 Химки 2.55 3.1 3
Идет 9 минута Крылья Советов 0:0 Ростов 2.8 3.15 2.8
18.09  19:00 Ахмат ... Краснодар 3.25 3.55 2.22
19.09  16:30 Нижний Новгород ... Арсенал Тула 2.55 3.15 3.05
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