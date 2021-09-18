Бубнов рассказал, как завершится матч «Уфа» - «Химки»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка восьмого тура Премьер-лиги, в котором встретятся «Уфа» и подмосковные «Химки».

«Прогноз: 1:1. Встречаются команды примерно одного уровня. «Уфа» играет дома, а атака подмосковного клуба усилилась Мирзовым. Будет результативная ничья», - цитирует эксперта Sportbox.

Матч состоится в Уфе сегодня, 18 сентября. Стартовый свисток прозвучи в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

После семи туров хозяева занимают 14 место в таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на 13 строчке.