Агаларов: «Почему так много забиваю? Правильно выбираю позицию»

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов поделился впечатлениями от победы своей команды над «Химками» (3:2), в которой он сыграл ключевую роль, забив два гола.

Футболист заявил, что испытывает особенные эмоции после выигранного матча. По его словам, этот результат был необходим команде, ссылаясь на положение в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Также Агаларов прокомментировал тот факт, что он вырвался вперед в гонке бомбардиров чемпионата: «Почему так много забиваю? Правильно выбираю позицию».

Уточним, что форвард забил свой восьмой мяч в текущем розыгрыше РПЛ – у ближайшего преследователя Фёдора Смолова из «Локомотива» шесть, но есть еще игра в запасе.