Тренер «Химок» Климов: «Боролись до конца, ребята молодцы всё равно»

Тренер «Химок» Валерий Климов поделился впечатлениями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы забили гол перед самым перерывом, но, выйдя из раздевалки, получили два. Почему?

- Разговаривали как раз, на это указывали, что в первые 15 минут должна быть максимальная концентрация. Но где-то не доработали, пропустили два мяча. Потом собрались, опять вернулись в игру, было 2-3 момента стопроцентных, не реализовали. Вот боролись до конца, ребята молодцы все равно.

- Насколько сильно сказалось отсутствие на скамейке главного тренера?

- Конечно, главный тренер есть главный тренер, от него все идет. Хотели как-то ему помочь победой.

- Вы не слишком были активны во втором тайме в плане замен, провели всего две замены. Почему так мало?

- Мы думали, что игра складывается достаточно хорошо, ребята не выпадали из игры,