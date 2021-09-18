Мирзов попал в стартовый состав «Химок» на матч с «Уфой»

Главные тренера «Уфы» и «Химок», Алексей Стукалов и Игорь Черевченко соответственно, огласили стартовые составы на поединок восьмого тура российской Премьер-лиги.

Примечательно, что в основу гостей поля попал Резиуан Мирзов, который недавно был арендован у «Спартака». Напомним, в сторону клубов полетели обвинения после того, как игрок не был включен в заявку «Химок» на встречу с москвичами. Впрочем, позже стороны опровергли наличие каких-либо договоренностей, ссылаясь на плохую физическую форму футболиста.

Что касается «Уфы», то здесь отмечается очередное появление лучшего бомбардира чемпионата Гамида Агаларова.

Полные составы команд выглядят данным образом:

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Агаларов.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.

Текстовая онлайн-трансляция матча доступна на сайте Liveresult.ru