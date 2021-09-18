Газизов прокомментировал перспективы Агаларова в сборной

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал прогресс в игре форварда Гамида Агаларова.

«Агаларов – молодой парень. Он очень старается. Но сейчас бы хотелось меньше говорить о нём. Впереди много матчей», - цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор «Уфы» придерживается мнения, что молодому нападающему стоит дать спокойно развиваться, не оказывать на него лишнего давления.

В нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ 21-летний Агаларов провёл в составе уфимцев 8 поединков и отличился 8 забитыми мячами, благодаря чему он является единоличным лидером бомбардирской гонки турнира.