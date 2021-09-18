Стукалов: «Обе команды находятся не там, где бы хотели, поэтому будет боевая игра»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».
- Сегодня у вас очень короткая скамейка. С чем это связано?
- Связано с тем, что у нас есть травмированные. И Журавлёв пропускает.
- Саплинов, у которого была травма колена, уже готов играть?
- Естественно. Если в заявке, то да.
- Ваш соперник на данный момент остался без главного тренера. Как это скажется на игре?
- Я не в курсе, что случилось? Я ему здоровья желаю.
- Ваши ожидания от сегодняшнего матча и от соперника?
- Я думаю, что игра за шесть очков. Обе команды находятся не там, где бы хотели, поэтому будет боевая игра.