«Уфа» не спешит продлевать контракт с Агаларовым

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался насчёт будущего Гамида Агаларова в команде после победы над «Химками» в 8-м туре РПЛ со счётом 3:2.

«Агаларов» - один из самых ценных активов «Уфы». Гамид показывает игру современного нападающего. Все его действия очень агрессивные и рабочие», - приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Но несмотря на результативные выступления 21-летнего россиянина, гендиректор уфимской команды заявил, что игроку не спешат предлагать новый контракт, поскольку у того на руках есть активное соглашение до 2024 года.

Агаларов лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 8 забитыми мячами в 8 проведённых поединках.