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Премьер-лига

«Уфа» не спешит продлевать контракт с Агаларовым

19 Сентября 2021 • 09:08 Комментировать (1)
Уфа
3:2
Химки
окончен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался насчёт будущего Гамида Агаларова в команде после победы над «Химками» в 8-м туре РПЛ со счётом 3:2.

«Агаларов» - один из самых ценных активов «Уфы». Гамид показывает игру современного нападающего. Все его действия очень агрессивные и рабочие», - приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Но несмотря на результативные выступления 21-летнего россиянина, гендиректор уфимской команды заявил, что игроку не спешат предлагать новый контракт, поскольку у того на руках есть активное соглашение до 2024 года.

Агаларов лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 8 забитыми мячами в 8 проведённых поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов РПЛ Гамид Агаларов
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Cruyff
19 Сентября 2021 в 09:45
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