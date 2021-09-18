Глушаков забил в четвёртом туре РПЛ подряд

Сейчас свой поединок в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги проводят «Уфа» и «Химки» - в матче начался второй тайм, а гости поля минимально ведут в счете благодаря голу полузащитника Дениса Глушакова.

Примечательно, что футболисту удалось отметиться забитым мячом в четвертом туре чемпионата подряд – ранее от ударов россиянина пострадали «Рубин», «Нижний Новгород», а также бывшая команда игрока московский «Спартак». В общей сложности у Глушакова пять голов в восьми сыгранных поединках, больше на данный момент только у Фёдора Смолова и Гамида Агаларова.

Добавим, что в случае победы «Химки» оторвутся от «Уфы» уже на четыре пункта в борьбе за выживание.

Текстовая онлайн-трансляция противостояния проводится на сайте Liveresult.ru