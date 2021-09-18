Тренер «Химок» Климов: «Черевченко приболел, но ничего страшного»

Тренер «Химок» Валерий Климов поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- Почему на интервью пришли вы, а не Игорь Геннадиевич [Черевченко]?

- Игорь Геннадьевич приболел, поэтому он не может придти, но ничего страшного.

- Наконец-то сможет дебютировать Резиуан Мирзов. Как давно ждали игрока, как на него надеялись, что от него ждать сегодня?

- Ожидаем, что он покажет ту игру, которую показывал, вернется на свой уровень и поможет нам в дальнейшем и себе в том числе.

- «Химки», сохранив костяк состава с прошлого сезона, тем не менее, в этом показывают не лучший результат, находясь на 13-м месте с 5 очками. На ваш взгляд, в чем причина и как ее решать?

- Причина?.. Причин несколько, но это все находится внутри коллектива, мы решаем проблемы, ребята стараются. Надеюсь, что с каждой игрой будут прибавлять и выходить и положения.