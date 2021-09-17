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Премьер-лига

Мирзов сможет сыграть с «Уфой»

17 Сентября 2021 • 16:41 Комментировать
Уфа
...
Химки
Через 20 ч. 41 мин.

Полузащитник «Химок» Резиун Мирзов готов сыграть с «Уфой» в рамках восьмого тура РПЛ. Об этом сообщил его агент Александр Клюев, пишет Sport24.

Сейчас футболист вместе с командой готовится к игре.

Ранее Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», не смог принять участие в матче с московским клубом (1:3) из-за неоптимальных кондиций. Позже министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил , что это «чисто спортивный принцип», и договоренностей между клубами нет (а они запрещены регламентом).

Напомним, что матч между «Химками» и «Уфой» состоится 18 сентября в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Резиуан Мирзов
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