Мирзов сможет сыграть с «Уфой»

Полузащитник «Химок» Резиун Мирзов готов сыграть с «Уфой» в рамках восьмого тура РПЛ. Об этом сообщил его агент Александр Клюев, пишет Sport24.

Сейчас футболист вместе с командой готовится к игре.

Ранее Мирзов, права на которого принадлежат «Спартаку», не смог принять участие в матче с московским клубом (1:3) из-за неоптимальных кондиций. Позже министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил , что это «чисто спортивный принцип», и договоренностей между клубами нет (а они запрещены регламентом).

Напомним, что матч между «Химками» и «Уфой» состоится 18 сентября в 14:00 по московскому времени.