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Талалаев: «По поводу грозного руководства «Ахмата» я неправильно выразился»

13 Марта 2021, 16:36,

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- После матча с ЦСКА вы отмечали грозное руководство «Ахмата». Насколько сейчас команде тяжело психологически приходится на фоне тех результатов, которые есть?

- Я не знаю, кем это сейчас педалируется, кому это выгодно. С точки зрения результатов, почему-то вычеркивается победа над «Ростовом», которая была добыта в упорной борьбе. Во-вторых, особенности судейства - в трех играх мы получили три пенальти и два удаления. И в-третьих, календарь. Мы еще осенью говорили, что у нас будет очень сложный стартовый весенний отрезок из пяти матчей. Мы понимали, закладывались на это, ставили определенные задачи  и определенные приоритеты. Я когда говорю о руководстве, понятно, что у нас всех есть амбиции. В первую очередь, я неправильно выразился. У нас в Грозном очень грозные болельщики, они ждут результата. Мы в этом году дали им надежду на это, и хочется продолжать в том же плане. А так мы четко знаем, что сегодня можем оказать сопротивление любой команде, даже самой лучшей в России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
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