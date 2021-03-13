Семак: «Главное, чтобы у ребят не опустились руки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Прошло всего четыре дня после тяжелого матча с казанским «Рубином», неприятного для вас. Насколько, по вашим ощущениям, команда в нормальном состоянии? Потому что вы отмечали, что оно тогда было приличным, а результата не было.

- Что касается игры, действительно, с «Ростовом» и «Рубином» количество голевых моментов было огромным. Но главное на этом фоне, когда ты имеешь тотальное преимущество по моментам и игре, главное, чтобы у ребят не опустились руки, и чувство спортивной справедливости не стало преобладать над той работой, которая делается, которую нужно делать, чтобы выиграть в следующем матче. Это все, что мы должны делать.