​Семак назвал главный козырь «Ахмата»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча двадцать второго тура Премьер-лиги России против «Ахмата».

«Зенит» примет «Ахмат» в ближайшую субботу, тринадцатого марта. Игра стартует в половине пятого по московскому времени.

Сергей Семак ответил на вопрос о том, в чём «Ахмат» наиболее опасен.

«Это одна из наиболее агрессивных команд лиги, они хорошо умеют прессинговать - по этому показателю это один из лидеров в нашем чемпионате. И не только по этому - по многим характеристикам команда смотрится очень хорошо», - приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».

После возобновления чемпионата России «Зенит» набрал только одно очко в двух матчах, сыграв вничью с «Ростовом» (2:2) и проиграв «Рубину» (1:2).