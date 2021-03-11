Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Семак назвал главный козырь «Ахмата»

11 Марта 2021, 16:09,

Рулевой «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча двадцать второго тура Премьер-лиги России против «Ахмата».

«Зенит» примет «Ахмат» в ближайшую субботу, тринадцатого марта. Игра стартует в половине пятого по московскому времени.

Сергей Семак ответил на вопрос о том, в чём «Ахмат» наиболее опасен.

«Это одна из наиболее агрессивных команд лиги, они хорошо умеют прессинговать - по этому показателю это один из лидеров в нашем чемпионате. И не только по этому - по многим характеристикам команда смотрится очень хорошо», - приводятся слова Семака на официальном сайте «Зенита».

После возобновления чемпионата России «Зенит» набрал только одно очко в двух матчах, сыграв вничью с «Ростовом» (2:2) и проиграв «Рубину» (1:2).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Ахмат, Сергей Семак
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