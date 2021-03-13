Вендел, Дзюба и Азмун - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ахматом»

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13 Марта 2021, 15:40,
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Тренерские штабы петербургского «Зенита» и грозненского «Ахмата» назвали стартовые составы команд на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.
«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин.
Встреча между «Зенитом» и «Ахматом» состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 13-го марта. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.
«Сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице РПЛ, грозненцы располагаются на 11-м месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Ахмат