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Вендел, Дзюба и Азмун - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ахматом»

13 Марта 2021, 15:40,

Тренерские штабы петербургского «Зенита» и грозненского «Ахмата» назвали стартовые составы команд на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун.

«Ахмат»: Шелия, Пуцко, Семёнов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин.

Встреча между «Зенитом» и «Ахматом» состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 13-го марта. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

«Сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице РПЛ, грозненцы располагаются на 11-м месте.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Ахмат
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