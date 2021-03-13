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​Семак: «После возобновления сезона лучший матч мы провели с «Рубином»

13 Марта 2021, 20:18,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак во время пресс-конференции после крупной победы над «Ахматом» (4:0) сравнил игру своей команды в прошедшем матче с её игрой в матчах против «Ростова» и «Рубина», где питерцы теряли очки.

«Самая хорошая игра была против «Рубина» даже на том поле, которое было, с точки зрения качества, количества созданных голевых моментов», - приводятся слова Семака на сайте «Зенита».

Несмотря на субботнюю победу с результатом 4:0, Семак считает, что его команда провела не лучший матч с учётом количества допущенных ударов по воротам.

Напомним, «Зенит» ранее в чемпионате сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) и проиграл «Рубину» (1:2).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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