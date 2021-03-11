«Зенит» представил новый клубный автобус

«Зенит» посредством своего клубного канала в Youtube продемонстрировал свой новый клубный автобус.

На борты транспортного средства нанесены название петербургского клуба, а также изображение льва. Также на автобусе присутствует надпись спонсора команды «Газпрома». Изображение выполнено в традиционных для клуба сине-бело-голубых цветах.

После 21-го тура чемпионата России «Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на два балла.

Ближайший матч «сине-бело-голубые» сыграют на своем поле против грозненского «Ахмата».