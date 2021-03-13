Талалаев: «Нельзя разваливаться после 0:2 и играть настолько несбалансированно»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (0:4).

- С победой «Зенит». Хороший первый тайм у нас, во втором, к сожалению, немного не получилось.

- Достаточно неожиданно вы использовали новую схему в обороне, которую задействовали только в Кубке. Почему выбрали именно ее? Насколько она повлияла на игру «Зенита» в первом тайме?

- Две причины. Это наличие двух больших нападающих, хорошо играющих у штрафной соперника, и дисквалификация Ненахова, который у нас по отборам в этой зоне лучший. Эту потерю тяжело компенсировать одним футболистом. Считаю, что неплохо играл до пенальти.

- Какой был план на игру, в чем хотели иметь преимущество над «Зенитом», как моменты создавать?

- Мы вроде реализовывали этот план. Перехваты на чужой и быстрые атаки, к сожалению, не так много моментов довели до ударов в первом тайме. Во втором - побили с разных дистанций. Мастерство, наверное, разное немного. Чуть лучше у вас мяч летит, здесь на «Газпром Арене». Я не видел удара Караваева, отвернулся, но говорят, что неплохой гол получился.

- Вы смеялись после назначения пенальти. Был ли он?

- Я не высказываюсь по поводу судейства, я все, что хотел, уже сказал в предыдущих матчах. По поводу игрового эпизода, по мне, так, мне кажется, нарушения со стороны нашего футболиста не было.

- После матча собирали команду в центре поля. Что сказали после такого поражения?

- То что все еще впереди. Следующие соперники сопоставимы с нами по всем возможностям футбольным, поэтому будем набирать очки там и готовимся к Кубку России, у нас очень важный домашний матч будет 7 числа.

- Если абстрагироваться от итогового счета, насколько удалась игра, насколько довольны?

- Я вообще за 60 минут поблагодарил футболистов. До пенальти с точки зрения того, что мы хотели и реализовывали на поле, что мы можем, мы делали, у меня не было претензий. Другой вопрос, что нельзя разваливаться после 0:2 и играть настолько несбалансированно. Мы пошли вперед в атаку, создавали какие-то стандарты. А у «Зенита» после 0:2 в каждой атаке был удар по нашим воротам, неприемлемо.

- Насколько справедлив именно такой разгромный счет? Потому что по содержанию игры и количеству моментов не кажется, что «Зенит» имел такое большое преимущество.

- Футбол - справедливый вид спорта, что бы мы не говорили. Можно ставить какие-то задачи, отбирать очки у лидеров, но что здесь, что во втором тайме матча с ЦСКА нас переиграли. Можно выделять какие-то отрезки, делать какие-то акценты, но нужно признавать, что если соперник сильнее по всем показателям, то он сильнее. Будем работать.