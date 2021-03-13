​Семак объяснил, почему пенальти бил Азмун, а не Дзюба

В субботу «Зенит» осчастливил своих фанатов первой победой в 2021 году. В родных стенах питерцы обыграли «Ахмат», организовав четыре безответных мяча. Одним из авторов голов стал Сердар Азмун, который реализовал пенальти. После игры у наставника «сине-бело-голубых» Сергея Семака спросили, является ли теперь Азмун штатным исполнителем одиннадцатиметровых ударов.

«Нет, Артём до этого забил 8 или 9 подряд. Естественно, сегодня тоже Артём был первый, Сердар - второй. Уже по состоянию и внутреннему ощущению должны были решить, кто будет бить пенальти», - приводятся слова Семака на клубном сайте «Зенита».

Напомним, что в прошлом туре «Зенит» проиграл в гостях у «Рубина». В концовке игры Артём Дзюба мог принести питерцам ничью, но форвард не реализовал пенальти.