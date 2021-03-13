​Семак объяснил, почему пенальти бил Азмун, а не Дзюба

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13 Марта 2021, 20:46,
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В субботу «Зенит» осчастливил своих фанатов первой победой в 2021 году. В родных стенах питерцы обыграли «Ахмат», организовав четыре безответных мяча. Одним из авторов голов стал Сердар Азмун, который реализовал пенальти. После игры у наставника «сине-бело-голубых» Сергея Семака спросили, является ли теперь Азмун штатным исполнителем одиннадцатиметровых ударов.
«Нет, Артём до этого забил 8 или 9 подряд. Естественно, сегодня тоже Артём был первый, Сердар - второй. Уже по состоянию и внутреннему ощущению должны были решить, кто будет бить пенальти», - приводятся слова Семака на клубном сайте «Зенита».
Напомним, что в прошлом туре «Зенит» проиграл в гостях у «Рубина». В концовке игры Артём Дзюба мог принести питерцам ничью, но форвард не реализовал пенальти.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Сергей Семак, Сердар Азмун