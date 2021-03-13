Талалаев: «Поблагодарил своих за 60 минут игры»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» (0:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Поздравляю соперника с победой, лучшая команда России, пусть так и продолжают. Поблагодарил своих за 60 минут игры. А дальше надо чтобы был характер или ресурс, люди, которые выходят на замену, должны поддерживать ту активность, которая была. Было сложно, после пенальти немного другие характеристики приобрела игра, сказывается мастерство соперника.

- Ситуация перед голом Караваева - это чья-то ошибка или индивидуальное мастерство Вячеслава?

- Я честно даже не до конца понял и отвернулся, когда мяч летел, поэтому надо будет посмотреть.

- Зато вы внимательно смотрели эпизод с пенальти, даже телефон мобильный вам принесли. Вы посмеялись после этого момента.

- У нас есть руководители клуба. Я все, что хотел, уже сказал после матча с «Динамо».