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Семак: «В завершении игра была открытой, конечно, по такой игре легче создавать моменты»

13 Марта 2021, 18:52,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (4:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Конечно, игра раскрылась после второго мяча. В первом тайме активно, агрессивно и плотно играл соперник, поэтому моментов было не так много, хотя выход Азмуна, если бы он забил раньше, игра могла раскрыться раньше. 1:0 - счет, который позволяет еще, а если 2:0, надо атаковать, что делал «Ахмат». У нас появились зоны, и этим мы воспользовались. В завершении игра была открытой, конечно, по такой игре легче создавать моменты.

- По поводу пенальти, у вас такой долгий был диалог с Андреем Талалаевым. О чем шла речь? Потому что он был продолжительный по времени.

- Нет, спора о пенальти не было, кто-то из помощников показал, мы видели момент удара рукой по лицу. Это пенальти, на мой взгляд. Что касается Талалаева, нет на эту тему мы с ним не общались.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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