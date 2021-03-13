Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Зенит» впервые победил в 2021-м и сразу разгромом: Караваев блеснул шикарным ударом, Азмун, Дзюба и Мостовой добили «Ахмат»

13 Марта 2021, 18:23,

Матчем в Санкт-Петербурге продолжился 22-й тур РПЛ - «Зенит» принимал «Ахмат».

Протокол игры  
Зенит 4:0 Ахмат
(1:0) Караваев Вячеслав 52'    
(2:0) Азмун Сердар 64'    
(3:0) Дзюба Артём 74'    
(4:0) Мостовой Андрей 80'    
Лунёв Андрей Караваев Вячеслав Ракицкий Ярослав   87' (Кравцов Кирилл (   87') Чистяков Дмитрий Дуглас Сантос   36'   87' (Хотулёв Данила (   87') Кузяев Далер   73' (Сутормин Алексей (   73') Оздоев Магомед   87' (Круговой Данил (   87') Барриос Вилмар Вендел Маркус Дзюба Артём Азмун Сердар   90' (Мостовой Андрей (   90')
Запасные: Ерохин Александр Сазонов Саба Одоевский Даниил Крапухин Станислав Бязров Давид Шамкин Даниил
Шелия Гиорги Пуцко Александр   64' Семёнов Андрей Нижич Зоран Богосавац Мирослав Тимофеев Артём   59' (Исмаэл Силва (   59') Швец Антон Быстров Марат Бериша Бернард   62'   77' (Янку Габриэль (   77') Харин Евгений   59' (Мелкадзе Георгий (   59') Ильин Владимир   77' (Садулаев Лечи (   77')
Запасные: Адуев Амир Кадыров Абубакар Гудиев Виталий Кармаев Никита Мелихов Александр Анхель Вилькер
13 марта. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Действующий чемпион России неудачно возобновил сезон и сразу поползли разговоры об отставке Семака, дорогих легионерах и прочем. Радоваться действительно нечему - вылетели из Кубка России от тульских «канониров», упустили победу над «Ростовом», проиграли «Рубину», но все неудачи такие, на тоненького, а преимущество осталось, пусть и небольшое. До начала 22-го тура ЦСКА уступал «Зениту» два очка, «Спартак» - четыре.

У «Зенита» в очередной раз травмирован Малком, выбыл Михаил Кержаков, не восстановился Дриусси, Ловрен отбывал дисквалификацию. Потерь много, но каждого можно заменить, говорить о кадровых проблемах Семак не стал. У «Зенита» был пример, как сыграть. Неделю назад «Ахмат» гостил у ЦСКА и проиграл со счётом 0:2, ни разу не пробив в створ ворот. Питерских побед в этом году болельщики до «Ахмата» не видели.

Первый тайм «Зенит» провёл с преимуществом, но опять же не порадовал зрителей нужным результатом. Артём Дзюба частенько улыбался и перебрасывался репликами с обороной гостей. Но именно он и создал первый момент: отличной передачей вывел Кузяева на рандеву с Шелией, но Далер (выбежавший из офсайда) свой шанс не реализовал. Далее Артём уже Азмуна вывел на голкипера, раскрутив атаку три в два. Сердар бил с угла вратарской площади, но попал аккурат по позиции Шелии.

Похожий шанс под занавес тайма упустил Вильмар Барриос, после подачи от угла поля и суматохи пробивший в корпус голкиперу. Так и не было голов, только атаки «Зенита». Питерцев разбудил во втором тайме Вячеслав Караваев. Защитник удивил, наверное, всех. Принял Караваев мяч в центре поля, неспешно продвинулся в направлении штрафной «Ахмата», ну и как выстрелил Вячеслав метров с 30-ти из-под Бериши со страшной силой, попав аккурат в левую «девятку» - 1:0.

«Ахмат» особо не сопротивлялся, опасных атак не создавал, но второй гол «Зенита» всё равно не назовёшь логичным. Прошло 15 после выстрела Караваева и банальный прострел Оздоева привёл к борьбе Пуцко и Чистякова. Минимальный контакт, но Дмитрий падает как подкошенный. Мешков отсмотрел эпизод, вернувшись со странным вердиктом - пенальти. Сердар Азмун ударом с 11 метров попал точно под перекладину - 2:0.

Случился и разгром. Кросс Сутормина замкнул Дзюба, оставив при этом вопросы к арбитру. Артёму мяч оставил Азмун. Находившийся в явном офсайде. И, кажется, что иранец мешал Шелии парировать удар Дзюбы. Но Мешков гол засчитал. А ещё через шесть минут окончательно добил грозненцев Андрей Мостовой, положивший красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной площади - 4:0.

«Ахмат» опять безвольно проиграл на выезде, не доставив хлопот «Зениту». Питерцы максимальных скоростей не включали, но легко набрали три очка (впервые в 2021-м году) и оторвались от ЦСКА. «Спартаку» через полчаса играть против «Динамо». Комфортный отрыв «Зенита» может сохраниться.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Зенит, Ахмат
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Комментарии (2)
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1
только не мясо!!!
13 Марта 2021, 19:29

Зыбко, натужно, но 3 очка взяли - всех Зенитчиков с победой! слабое звено - Семак!

1
ингерман
13 Марта 2021, 18:32

ай после 1 тайма ничего не было ясно.. невнятная игра зенита в нападении.. все решил чумачедший удар каравая.. бериша-капитан начал нервничать получил желтак и команда дрогнула.. а там - пошло-поехало.. ышо работать и работать.. да и заслуги флегмы особой тут не вижу.. против ахмата если у него игра не пойдет может и тамбов сыграть.. всех сбг с победой! движемся вперед.. эйнананэй! )))

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