«Зенит» впервые победил в 2021-м и сразу разгромом: Караваев блеснул шикарным ударом, Азмун, Дзюба и Мостовой добили «Ахмат»

Матчем в Санкт-Петербурге продолжился 22-й тур РПЛ - «Зенит» принимал «Ахмат».

Действующий чемпион России неудачно возобновил сезон и сразу поползли разговоры об отставке Семака, дорогих легионерах и прочем. Радоваться действительно нечему - вылетели из Кубка России от тульских «канониров», упустили победу над «Ростовом», проиграли «Рубину», но все неудачи такие, на тоненького, а преимущество осталось, пусть и небольшое. До начала 22-го тура ЦСКА уступал «Зениту» два очка, «Спартак» - четыре.

У «Зенита» в очередной раз травмирован Малком, выбыл Михаил Кержаков, не восстановился Дриусси, Ловрен отбывал дисквалификацию. Потерь много, но каждого можно заменить, говорить о кадровых проблемах Семак не стал. У «Зенита» был пример, как сыграть. Неделю назад «Ахмат» гостил у ЦСКА и проиграл со счётом 0:2, ни разу не пробив в створ ворот. Питерских побед в этом году болельщики до «Ахмата» не видели.

Первый тайм «Зенит» провёл с преимуществом, но опять же не порадовал зрителей нужным результатом. Артём Дзюба частенько улыбался и перебрасывался репликами с обороной гостей. Но именно он и создал первый момент: отличной передачей вывел Кузяева на рандеву с Шелией, но Далер (выбежавший из офсайда) свой шанс не реализовал. Далее Артём уже Азмуна вывел на голкипера, раскрутив атаку три в два. Сердар бил с угла вратарской площади, но попал аккурат по позиции Шелии.

Похожий шанс под занавес тайма упустил Вильмар Барриос, после подачи от угла поля и суматохи пробивший в корпус голкиперу. Так и не было голов, только атаки «Зенита». Питерцев разбудил во втором тайме Вячеслав Караваев. Защитник удивил, наверное, всех. Принял Караваев мяч в центре поля, неспешно продвинулся в направлении штрафной «Ахмата», ну и как выстрелил Вячеслав метров с 30-ти из-под Бериши со страшной силой, попав аккурат в левую «девятку» - 1:0.

«Ахмат» особо не сопротивлялся, опасных атак не создавал, но второй гол «Зенита» всё равно не назовёшь логичным. Прошло 15 после выстрела Караваева и банальный прострел Оздоева привёл к борьбе Пуцко и Чистякова. Минимальный контакт, но Дмитрий падает как подкошенный. Мешков отсмотрел эпизод, вернувшись со странным вердиктом - пенальти. Сердар Азмун ударом с 11 метров попал точно под перекладину - 2:0.

Случился и разгром. Кросс Сутормина замкнул Дзюба, оставив при этом вопросы к арбитру. Артёму мяч оставил Азмун. Находившийся в явном офсайде. И, кажется, что иранец мешал Шелии парировать удар Дзюбы. Но Мешков гол засчитал. А ещё через шесть минут окончательно добил грозненцев Андрей Мостовой, положивший красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной площади - 4:0.

«Ахмат» опять безвольно проиграл на выезде, не доставив хлопот «Зениту». Питерцы максимальных скоростей не включали, но легко набрали три очка (впервые в 2021-м году) и оторвались от ЦСКА. «Спартаку» через полчаса играть против «Динамо». Комфортный отрыв «Зенита» может сохраниться.