​Семак рассказал, какие футболисты пропустят ближайший матч «Зенита»

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11 Марта 2021, 19:12,
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В трёх стартовых официальных матчах в 2021-м году «Зенит» добился одной ничьей при двух поражениях. Вернуться на тропу побед «сине-бело-голубые» постараются в субботу, когда они примут «Ахмат» в очередном туре чемпионата.
Наставник «Зенита» Сергей Семак, чьи слова приводятся на клубном сайте, сообщил, что Малком и Себастьян Дриусси против «Ахмата» точно не сыграют. Бразилец и аргентинец продолжают процесс восстановления от травм.
Что касается защитника Ярослава Ракицкого, то он имеет шансы успеть восстановиться.
«Шансы есть. Не стопроцентные, но есть», - высказался Семак.
«Зенит» остаётся на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, хотя отрыв питерцев от ЦСКА, идущего вторым, измеряется лишь двумя очками.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Сергей Семак, Малком, Ярослав Ракицкий, Себастьян Дриусси
Без Ракицкого - беда .
Ловрен пропускает ( ?) из-за перебора Ж.К.
И кого ставить ?
Чистяков - раз .
Кто второй ? Опять Сантос ?
Опять это Сантос . Сколько он привезет на этот раз ?