​Семак рассказал, какие футболисты пропустят ближайший матч «Зенита»

В трёх стартовых официальных матчах в 2021-м году «Зенит» добился одной ничьей при двух поражениях. Вернуться на тропу побед «сине-бело-голубые» постараются в субботу, когда они примут «Ахмат» в очередном туре чемпионата.

Наставник «Зенита» Сергей Семак, чьи слова приводятся на клубном сайте, сообщил, что Малком и Себастьян Дриусси против «Ахмата» точно не сыграют. Бразилец и аргентинец продолжают процесс восстановления от травм.

Что касается защитника Ярослава Ракицкого, то он имеет шансы успеть восстановиться.

«Шансы есть. Не стопроцентные, но есть», - высказался Семак.

«Зенит» остаётся на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, хотя отрыв питерцев от ЦСКА, идущего вторым, измеряется лишь двумя очками.