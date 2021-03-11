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​Семак рассказал, какие футболисты пропустят ближайший матч «Зенита»

11 Марта 2021, 19:12,

В трёх стартовых официальных матчах в 2021-м году «Зенит» добился одной ничьей при двух поражениях. Вернуться на тропу побед «сине-бело-голубые» постараются в субботу, когда они примут «Ахмат» в очередном туре чемпионата.

Наставник «Зенита» Сергей Семак, чьи слова приводятся на клубном сайте, сообщил, что Малком и Себастьян Дриусси против «Ахмата» точно не сыграют. Бразилец и аргентинец продолжают процесс восстановления от травм.

Что касается защитника Ярослава Ракицкого, то он имеет шансы успеть восстановиться.

«Шансы есть. Не стопроцентные, но есть», - высказался Семак.

«Зенит» остаётся на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, хотя отрыв питерцев от ЦСКА, идущего вторым, измеряется лишь двумя очками.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сергей Семак, Малком, Ярослав Ракицкий, Себастьян Дриусси
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Комментарии (1)
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0
superzina
11 Марта 2021, 19:20

Без Ракицкого - беда .
Ловрен пропускает ( ?) из-за перебора Ж.К.
И кого ставить ?
Чистяков - раз .
Кто второй ? Опять Сантос ?
Опять это Сантос . Сколько он привезет на этот раз ?

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