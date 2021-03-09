Игонин: «Зенит» лучшая команда и альтернативы мы не видим»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал результат матча 21 тура Тинькофф Российской Премьер-лиги, в котором «Рубин» обыграл сине-бело-голубых со счётом 2:1, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«То что происходит, я бы пока не стал называть кризисом. В этом матче все неудачно сложилось для команды, она могла побеждать, забивать ещё в первом тайме. Сложно сказать, насколько команда готова физически к чемпионату. Тут вопрос даже не только к «Зениту», но и к другим командам, к тому же «Краснодару». Это команды, которые имели возможности начать этот год очень хорошо, выглядят достаточно слабо. Видимо это связано с недостаточной подготовкой футболистов, ну и наверное все-таки какие-то трудности тоже есть. «Рубин», имея, мягко говоря, более слабый состав, не просто выстоял, но ещё и гол сумел забить в концовке. Здесь сыграли свою роль прежде всего бойцовские качества и функциональная готовность, как мне кажется.

«Зенит» остаётся фаворитом чемпионата все равно. Многие, в том числе и я, говорили, что «Зенит» лучшая команда и альтернативы мы не видим. Но все-таки мы основывались на том, что мы видели тогда, сейчас же «Зенит» играет слабее своих возможностей, это очевидно всем. Но говорить, что мы ошибались, тоже нельзя - «Зенит» по прежнему силен. Но все-таки они проигрывают матчи и таким образом могут и проиграть чемпионат. Неудачно сложившийся матч, такое бывает не только с «Зенитом», все команды иногда проигрывают сопернику ниже уровнем. Но если посмотреть на их предыдущий матч, то это просто потерянные два очка. Сегодня бы эти два очка спокойно бы позволяли говорить, что «Зенит» главный фаворит.

Существенного краха я в игре команды не вижу, но сама тенденция мне не очень нравится, честно говоря. Это вылет из кубка, неудачное начало игр в чемпионате. Так что вполне возможно, что интрига в чемпионате России, которую мы все так хотели, вспыхивает с новой силой», - сказал Игонин