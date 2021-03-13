Червиченко - о незасчитанном голе «Ростова»: «Это позор»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о работе судей во вчерашнем поединке 22-го тура чемпионата России между подмосковными «Химками» и «Ростовом» (1:0). Во втором тайме арбитр Сергей Лапочкин отменил гол форварда Али Соу после подсказки видеоассистентов.

«По начерченной линии в эфире линии видно, что нет офсайда, да и мяч отскакивал от игрока «Химок». Это позор. Человек взял и говном измазал все впечатление от реанимации нашего судейства», - приводит слова Червиченко «Рейтинг Букмекеров».

После этого поединка «Химки» набрали 32 балла и поднялись на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» с 34 очками располагается на седьмой позиции.