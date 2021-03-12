Карпин: Хоть и без побед, последние матчи наоборот только окрыляют и прибавляют сил

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Есть потери, но самое главное, наверное, для вас - это возвращение Матиаса Норманна. В каком он состоянии? Я так понимаю, что еще вчера его участие в матче было под вопросом.

- Раз в составе, значит в нормальном состоянии. Помимо него вернулся Осипенко, еще один важный для нас игрок. Так что это хорошо, но ничего не значит. Без них против «Сочи» тоже выглядели нормально, поэтому посмотрим, что сегодня будет.

- Вот эта, наверное, чуть подзатянувшаяся не совсем удачная серия по результатам как-то довлеет над командой?

- Да, но мы играли с «Зенитом», «Сочи», который шел на третьем месте в тот момент. И там, и там по игре, если вы смотрели результат, а вы только результат смотрите, могли добиться и более хорошего результата. На выезде против «Зенита» вничью сыграли вдесятером. Это наоборот только окрыляет и прибавляет сил.