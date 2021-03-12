Жёны Карпина и Песьякова возмущены офсайдом у Соу

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, Дарья оценила спорный офсайд, из-за которого не был засчитан гол ростовчан в ворота «Химок» в 22-м туре РПЛ.

- Даже люди из моего окружения, а вы понимаете, что это люди из профессии, очень удивились такому решению. Даже комментаторы, насколько я знаю, были в замешательстве, - цитирует Дарью Карпину Sport24.

Аналогичное мнение у супруги голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, Ксении, которая оставила гневное сообщение в сторис «Инстаграма».

Напомним, что на 71-й минуте поединка Али Соу сравнял счет, но арбитр с помощью системы ВАР в итоге отменил гол.