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Жёны Карпина и Песьякова возмущены офсайдом у Соу

12 Марта 2021, 22:49,

Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, Дарья оценила спорный офсайд, из-за которого не был засчитан гол ростовчан в ворота «Химок» в 22-м туре РПЛ.

- Даже люди из моего окружения, а вы понимаете, что это люди из профессии, очень удивились такому решению. Даже комментаторы, насколько я знаю, были в замешательстве, - цитирует Дарью Карпину Sport24.

Аналогичное мнение у супруги голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, Ксении, которая оставила гневное сообщение в сторис «Инстаграма».

Напомним, что на 71-й минуте поединка Али Соу сравнял счет, но арбитр с помощью системы ВАР в итоге отменил гол.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Дарья Карпина, Ксения Песьякова
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Комментарии (1)
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0
ингерман
12 Марта 2021, 22:55

ай дык там же локоть на линии и даже не жопа.. )))

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