Глушаков: «Хотел забить гол, порадовать супругу в честь ребёнка»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ростовом» (1:0).

- Игра была тяжелая сложная. Климатические условия не позволяли играть в комбинационный футбол. Кто больше хотел и проявил бойцовские качества, тот и выиграл этот матч.

- Накануне матча у тебя родилась дочка, ты в третий раз стал отцом. Добавило это положительных эмоций в подготовке к матчу?

- Безусловно, рождение детей - это праздник и счастье. Я был счастлив и мотивирован. Конечно, хотел и забить гол, порадовать супругу в честь ребенка. Думаю, что мои голы еще впереди. Она подрастет и будет ходить на футбол, смотреть, как папа забивает голы.

- Не хотел ли бы ты пробить пенальти, чтобы посвятить гол новорожденной дочке? Были ли такие мысли?

- Нет, по пенальти не было мыслей, есть командная дисциплина, есть пенальтисты, есть люди, которые бьют пенальти. Свое эго надо убрать, это не бокс и не теннис, это команда, клуб, коллектив. Все друг за друга бьются и решают задачи вместе. Так что самое важное, что мы выиграли сегодня. Это праздник для команды.