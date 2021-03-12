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Черевченко: «О созидательном футболе и речи не могло быть, две команды упрощали игру»

12 Марта 2021, 21:27,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (1:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Погодные условия одинаковые. О созидательном футболе и речи не могло быть, две команды упрощали игру.

- Вы как-то корректировали состав и игру из-за погодных условий?

- У нас по сравнению с прошлым матчем только одна замена была, вышел Конате, номинальный нападающий появился. Конечно, мы ребят просили перед игрой и в перерыве, чтобы делали поправки и проще играли.

- Отбыли дисквалификацию и вернулся Трошечкин и Кухарчук. И тот, и другой остались в итоге в резерве. Один появился сразу после перерыва, но не доиграл, а второй вышел в концовке. С чем это связано?

- Нас удовлетворяла игра ребят, которых они заменили. В перерыве замена Камышева была вынуждена, потому что провел очень много борьбы, и любой фол нашего полузащитника мог стать красной карточкой.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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