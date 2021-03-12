Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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ВАР забрал гол у «Ростова», и команда Карпина проиграла «Химкам» из-за пенальти

12 Марта 2021, 20:59,

Двадцать второй тур чемпионата России открывался в Химках, где одноимённая команда Игоря Черевченко принимала «Ростов» Валерия Карпина.

Протокол игры  
Химки 1:0 Ростов
(1:0) Мирзов Резиуан 49'    
Лантратов Илья Тихий Дмитрий Данилкин Егор Филин Александр Дагерстоль Филип Глушаков Денис Камышев Илья   31'   46' (Трошечкин Александр (   46'   77'   90') Идову Брайн Боженов Кирилл Конате Мохамед II Мирзов Резиуан
Запасные: Тихонов Михаил Хомич Дмитрий Генералов Егор Логашов Арсений Глушенков Максим Жумабеков Максим Могилевец Павел Кухарчук Илья Алиев Камран
Песьяков Сергей Козлов Алексей Алеесами Хайтам Осипенко Максим Поярков Николай   89' (Фольмер Кирилл (   89') Глебов Данил Норманн Матиас Махатадзе Георгий   61' (Жигович Армин (   61') Тугарев Роман   61' (Байрамян Хорен (   61') Сове Али Алмквист Понтус   66'   71' (Полоз Дмитрий (   71')
Запасные: Павловец Александр Терентьев Денис Обухов Владимир Саплинов Александр Рудаков Максим Рукас Томас
12 марта. Стадион "Арена Химки" (Химки).

Сначала по ходу чемпионата «Химки» смотрелись кандидатом на вылет, но после смены тренера подмосковная команда нешуточно всколыхнула Премьер-лигу отличной серией результатов и почти что решила вопрос сохранения прописки в элите. Благотворно на «красно-чёрных» сказался приход на тренерский мостик Игоря Черевченко, у которого несколько лет назад не всё получилось в московском «Локомотиве». Валерий Карпин, в свою очередь, не привёл к чемпионству «Спартак» и вылетел из ФНЛ с армавирским «Торпедо», но в «Ростове» у него пошло здорово, учитывая провинциальный статус донского клуба.

Первый тайм отчётной встречи условно можно разделить на три равные части. Сначала без моментов атаковали «Химки», однако потом «Ростов» перехватил инициативу и стал оказывать на соперника неплохое давление. По опасному удару рядом со створом каждый произвели со средней-дальней дистанции Махатадзе, Соу и Тугарев. Последняя же треть первого тайма прошла достаточно спокойно.

После перерыва «Химки» начали активно, и не зря. Прошло всего две минуты, как хозяева заработали пенальти. Мирзов оказался в чужой штрафной на её левом краю ближе к середине поля, и под левую стопу ему попал правой ногой Тугарев. Песьяков саркастически улыбался, но правомерность одиннадцатиметрового не вызывала сомнений. Исполнять удар с точки отправился сам Мирзов, и поразил он правый нижний угол, чего Песьяков не ожидал (1:0). Своей бывшей команде забил Мирзов, если кто подзабыл.

А вот по поводу отменённого гола Соу на 71-й минуте вопросы к судейской бригаде есть. Он принял мяч в районе линии штрафной после неудачного касания головой Данилкина и разобрался в хаотичной ситуации, поразив левую половину створа мимо подкатившихся Тихого и Данилкина. Но ростовчане поспешили обрадоваться. В ход вступила система ВАР, и Сергей Лапочкин объявил об отмене гола из-за офсайда. Если и было «вне игры» у Соу, то миллиметровое, да и не первым он тогда коснулся мяча, хотя, конечно, принял в эпизоде косвенное участие, поскольку Данилкин пытался отвести мяч именно от него.

Это был единственный момент «Ростова» после гола Мирзова. На большую остроту дончане оказались неспособны. В итоге получается, что донская команда проиграла из-за пенальти в своего ворота и отменённого гола в ворота соперника. Удаление Трошечкина в конце основного времени за вторую жёлтую карточку, полученную через двенадцать минут после первой, ни на что не повлияло. Если интересно, роковым для Трошечкина стало попадание в подкате ногой в ногу Норманна.

Химчане набирают 32 очка и выбираются на девятое место, обходя «Краснодар», которому в воскресенье играть с «Тамбовом». Что касается ростовчан, то они не знают побед уже пять матчей кряду. Не помогло им возвращение ключевого хавбека Норманна после травмы. Ждём от Карпина в послематчевом интервью ярких высказываний про судейство.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Ростов, Химки, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (2)
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0
Гоблин Фред
12 Марта 2021, 22:42

Предлагаю Как в КХЛ иностранных судей...И не по одному,а бригада судей не знающих на чемпионат...

1
Andreas
12 Марта 2021, 22:02

такое ВАР решение я ещё не видел

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