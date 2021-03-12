ВАР забрал гол у «Ростова», и команда Карпина проиграла «Химкам» из-за пенальти

Двадцать второй тур чемпионата России открывался в Химках, где одноимённая команда Игоря Черевченко принимала «Ростов» Валерия Карпина.

Сначала по ходу чемпионата «Химки» смотрелись кандидатом на вылет, но после смены тренера подмосковная команда нешуточно всколыхнула Премьер-лигу отличной серией результатов и почти что решила вопрос сохранения прописки в элите. Благотворно на «красно-чёрных» сказался приход на тренерский мостик Игоря Черевченко, у которого несколько лет назад не всё получилось в московском «Локомотиве». Валерий Карпин, в свою очередь, не привёл к чемпионству «Спартак» и вылетел из ФНЛ с армавирским «Торпедо», но в «Ростове» у него пошло здорово, учитывая провинциальный статус донского клуба.

Первый тайм отчётной встречи условно можно разделить на три равные части. Сначала без моментов атаковали «Химки», однако потом «Ростов» перехватил инициативу и стал оказывать на соперника неплохое давление. По опасному удару рядом со створом каждый произвели со средней-дальней дистанции Махатадзе, Соу и Тугарев. Последняя же треть первого тайма прошла достаточно спокойно.

После перерыва «Химки» начали активно, и не зря. Прошло всего две минуты, как хозяева заработали пенальти. Мирзов оказался в чужой штрафной на её левом краю ближе к середине поля, и под левую стопу ему попал правой ногой Тугарев. Песьяков саркастически улыбался, но правомерность одиннадцатиметрового не вызывала сомнений. Исполнять удар с точки отправился сам Мирзов, и поразил он правый нижний угол, чего Песьяков не ожидал (1:0). Своей бывшей команде забил Мирзов, если кто подзабыл.

А вот по поводу отменённого гола Соу на 71-й минуте вопросы к судейской бригаде есть. Он принял мяч в районе линии штрафной после неудачного касания головой Данилкина и разобрался в хаотичной ситуации, поразив левую половину створа мимо подкатившихся Тихого и Данилкина. Но ростовчане поспешили обрадоваться. В ход вступила система ВАР, и Сергей Лапочкин объявил об отмене гола из-за офсайда. Если и было «вне игры» у Соу, то миллиметровое, да и не первым он тогда коснулся мяча, хотя, конечно, принял в эпизоде косвенное участие, поскольку Данилкин пытался отвести мяч именно от него.

Это был единственный момент «Ростова» после гола Мирзова. На большую остроту дончане оказались неспособны. В итоге получается, что донская команда проиграла из-за пенальти в своего ворота и отменённого гола в ворота соперника. Удаление Трошечкина в конце основного времени за вторую жёлтую карточку, полученную через двенадцать минут после первой, ни на что не повлияло. Если интересно, роковым для Трошечкина стало попадание в подкате ногой в ногу Норманна.

Химчане набирают 32 очка и выбираются на девятое место, обходя «Краснодар», которому в воскресенье играть с «Тамбовом». Что касается ростовчан, то они не знают побед уже пять матчей кряду. Не помогло им возвращение ключевого хавбека Норманна после травмы. Ждём от Карпина в послематчевом интервью ярких высказываний про судейство.

Кирилл Иванцов