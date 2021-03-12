Глушаков: «Нельзя сказать, что это благодаря Мирзову, или мне, или ещё кому-то»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий по итогам победного матча с «Ростовом» (1:0).

- Нельзя сказать, что это благодаря Мирзову, или мне, или еще кому-то. Вся команда выкладывается, - приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Что касается возможной борьбы «Химок» за еврокубки, здесь опытный футболист отказался давать прогноз, так как турнирная таблица очень плотная. По словам Глушакова, его партнеры просто играют в свое удовольствие.

Добавим, что «Химки» были явным аутсайдером первой трети сезона, после чего начали стремительно подниматься вверх и уже почти настигли «Ростов».