Глушаков: «Нельзя сказать, что это благодаря Мирзову, или мне, или ещё кому-то»

|
12 Марта 2021, 22:24,
|
|
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий по итогам победного матча с «Ростовом» (1:0).
- Нельзя сказать, что это благодаря Мирзову, или мне, или еще кому-то. Вся команда выкладывается, - приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс».
Что касается возможной борьбы «Химок» за еврокубки, здесь опытный футболист отказался давать прогноз, так как турнирная таблица очень плотная. По словам Глушакова, его партнеры просто играют в свое удовольствие.
Добавим, что «Химки» были явным аутсайдером первой трети сезона, после чего начали стремительно подниматься вверх и уже почти настигли «Ростов».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Химки, Денис Глушаков