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Глушаков: «Нельзя сказать, что это благодаря Мирзову, или мне, или ещё кому-то»

12 Марта 2021, 22:24,

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков дал комментарий по итогам победного матча с «Ростовом» (1:0).

- Нельзя сказать, что это благодаря Мирзову, или мне, или еще кому-то. Вся команда выкладывается, - приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Что касается возможной борьбы «Химок» за еврокубки, здесь опытный футболист отказался давать прогноз, так как турнирная таблица очень плотная. По словам Глушакова, его партнеры просто играют в свое удовольствие.

Добавим, что «Химки» были явным аутсайдером первой трети сезона, после чего начали стремительно подниматься вверх и уже почти настигли «Ростов».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Денис Глушаков
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