Черевченко: «Звания лучшего тренера месяца - уже история, надо жить настоящим»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Начнем с приятного. Поздравляем вас со званием лучшего тренера прошлого месяца. В прошлый раз вы отмечали свою команду. Думаю, что и сейчас вы сделаете так же. Но все же довольны ли вы этим достижением?

- Первое, без команды этого не было бы. Второе, это история, я уже об этом не думаю.

- Но эта история продолжается. Такое впечатление, что «Химки» в весеннюю часть въехали так же, как шли зимой.

- Повторюсь, это уже история, надо жить настоящим. Впереди с сегодняшней игрой еще 9 туров, поэтому готовимся к каждой игре.