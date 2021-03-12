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Черевченко: «Звания лучшего тренера месяца - уже история, надо жить настоящим»

12 Марта 2021, 19:05,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Начнем с приятного. Поздравляем вас со званием лучшего тренера прошлого месяца.  В прошлый раз вы отмечали свою команду. Думаю, что и сейчас вы сделаете так же. Но все же довольны ли вы этим достижением?

- Первое, без команды этого не было бы. Второе, это история, я уже об этом не думаю.

- Но эта история продолжается. Такое впечатление, что «Химки» в весеннюю часть въехали так же, как шли зимой.

- Повторюсь, это уже история, надо жить настоящим. Впереди с сегодняшней игрой еще 9 туров, поэтому готовимся к каждой игре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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