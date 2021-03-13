Карпин - об отменённом голе: «Это когда-нибудь закончится или лучше забить и расслабиться?!»

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13 Марта 2021, 13:36,
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Наставник «Ростова» Валерий Карпин выразил возмущение работой судейской бригады во вчерашнем матче 22-го тура чемпионата России против подмосковных «Химок». В середине второго тайма главный арбитр встречи Сергей Лапочкин отменил гол нападающего Али Соу после подсказки видеоассистентов.
«Как вы думаете, это когда-нибудь закончится или лучше забить и расслабиться?!», - написал тренер в «Инстаграме», прикрепив фотографии спорного момента.
Поединок завершился победой подмосковного клуба со счетом 1:0. Единственный гол забил хавбек Резиуан Мирзов с 11-метровой отметки.
Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о спорном решении Сергея Лапочкина.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ростов, Валерий Карпин
ай.. наивный.. )))