Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Карпин - об отменённом голе: «Это когда-нибудь закончится или лучше забить и расслабиться?!»

13 Марта 2021, 13:36,

Наставник «Ростова» Валерий Карпин выразил возмущение работой судейской бригады во вчерашнем матче 22-го тура чемпионата России против подмосковных «Химок». В середине второго тайма главный арбитр встречи Сергей Лапочкин отменил гол нападающего Али Соу после подсказки видеоассистентов.

«Как вы думаете, это когда-нибудь закончится или лучше забить и расслабиться?!», - написал тренер в «Инстаграме», прикрепив фотографии спорного момента.

Поединок завершился победой подмосковного клуба со счетом 1:0. Единственный гол забил хавбек Резиуан Мирзов с 11-метровой отметки.

Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о спорном решении Сергея Лапочкина.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ростов, Валерий Карпин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
13 Марта 2021, 13:54

ай.. наивный.. )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола