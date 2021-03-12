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Данилкин: «Может быть, нам повезло, что «Ростов» свалился на вертикальную игру»

12 Марта 2021, 23:44,

Защитник «Химок» Егор Данилкин на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с «Ростовом» (1:0).

- Поздравляем с победой и сотым матчем за «Химки». Думал ли ты, когда приходил в клуб, что отыграешь 100 матчей? И что сотый матч будет таким тяжелым из-за погодных условий?

- То, что таким тяжелым будет, не предполагал. Реально были тяжелые условия, и поле было непростое, но я рад, что мы справились. То, что это был сотый матч, как-то об этом даже не думал перед игрой, а перед тем, как приходил в «Химки», думал только о том, чтобы команде помочь и принести свой вклад в команду для побед и достижений клуба.

- Как готовились к «Ростову», на что делали акцент в подготовке?

- Мы понимали, что нам будет тяжело, команда с мастерами в атаке, очень хорошая команда. Может быть, нам повезло, что такая была погода, такое было поле непростое, и «Ростов» свалился на вертикальную игру, а там сзади мы хорошо вступали в борьбу, выигрывали подбор. Не так много моментов создал соперник у наших ворот.

- До матча знал, что это будет сотый матч? Может быть, кто-то их ребят подкалывал или поздравлял?

- Нет, никто из ребят ничего не говорил. Да, я знал про сотую игру. Но никакого психологического давления не было, я был спокоен.

- «Красно-черные» одержали очередную победу. Какие мысли на будущее? Идем от матча к матчу?

- Да, только побеждать, только вперед, может повезет в еврокубки попасть.

- Впереди матч с казанским «Рубином», который тоже сейчас набрал неплохой ход, обыграл и «Зенит», и «Спартак». Какие мысли о противостоянии с казанцами?

- Выездной матч будет, непростой. Мы ожидаем тяжелую игру. «Рубин» хорошую форму сейчас набрал, мы играли с ним на сборах, поэтому, в принципе, знакомы с его нынешней игрой. Надеюсь на положительный результат.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Егор Данилкин
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