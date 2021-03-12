Мирзов: «Я никогда в жизни в таких условиях не играл»

Лучший футболист матча «Химки» - «Ростов» (1:0) Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- На самом деле игра очень тяжелой была. Я никогда в жизни в таких условиях не играл. Холодно, был ветер, было тяжело даже бежать, но молодцы пацаны, бились, выиграли заслуженно.

- Начинаете в команде хотя бы шутить о еврокубках?

- Давайте мы будем просто выигрывать каждый матч, а там уже посмотрим.

- Ну, если вы будете выигрывать каждый матч, то победите в Лиге чемпионов.

- Когда выходили сюда, задача была одна. Ее выполняем, а дальше просто выходить и выигрывать.

- Кстати, о задачах. Не была ли она пересмотрена? Может быть, уже не только сохранение прописки? Потому что чисто математически практически нет шансов вылететь.

- Давайте так будем рассуждать, что там наверху тоже очень много команд, которые хотят попасть в топ-четверку. Так что будет на самом деле тяжело. На счет пересмотра задач, нет, нам руководство пока ничего не говорило, но мы каждую игру выходим, бьемся, выигрываем. Так же продолжаем играть.

- Центральный эпизод встречи - 11-метровый. Когда вы обыгрывали, было ощущение, что даже искали этот эпизод. Вы целенаправленно допускали, что Тугарев может сфолить в этом эпизоде?

- Да нет, я просто убирал мяч, хотел ударить по воротам, но видел, что он ставит. Подставился и упал. Помимо этого у нас тоже были хорошие моменты, могли забивать спокойно и не доводить до этих нервотрепок, можно сказать. Главное - выиграли.