Глава судейского комитета РФС - о незасчитанном голе «Ростова»: «На первый взгляд, это ошибка»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о спорном решении арбитра Сергея Лапочкина во вчерашнем поединке 22-го тура чемпионата России между «Химками» и «Ростовом». Рефери не засчитал гол в ворота подмосковной команды, сославшись на офсайд у нападающего Али Соу.

«Если это решение будет признано ошибкой, то она довольна серьезная... Повлияла на результат матча. Все выводы я озвучу после заседания ЭСК. На первый взгляд, это ошибка», - приводит слова руководителя «Спорт-экспресс».

Поединок завершился минимальной победой «Химок» со счетом 1:0. Решающий гол с пенальти забил полузащитник Резиуан Мирзов.

После 22 туров подмосковный клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» располагается на седьмой строчке.