Карпин: «Победил антифутбол сегодня»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Химками» (0:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Про результат спрашивать бессмысленно. Что понравилось с точки зрении содержания игры?

- Если говорить про игру, про что именно? Про антифутбол, в который играли обе команды?

- Что-то вы можете с точки зрения положительного отметить?

- Положительное? Всё, кроме результата. Создать ничего не дали, забили нам с пенальти. Моменты у нас были, были неплохие моменты, но как они были созданы, другой вопрос. На таком поле про футбол сложно говорить в принципе.

- В перерыве Алеесами сказал, что даже отчасти был план в первые 10-15 посмотреть газон, как будут действовать команды. Это действительно так?

- Да, привыкнуть к газону и этому ветру. В первом тайме пришлось играть против ветра. Даже мяч в центр поля не могли отдать. Поначалу привыкали, минут 10-15. Было давление «Химок», наверное, из-за этого. Потом подразобрались, и после первых 15 минут все было хорошо.

- Вот вы, такое ощущение, не успели согреться, и Резиуан Мирзов, лучший игрок матча именно о погоде говорил. Наверное, сегодня победил холод?

- Победил антифутбол сегодня.