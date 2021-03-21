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​РФС сообщил о решениях ЭСК по скандальному матчу «Химки» - «Ростов»

21 Марта 2021, 15:19,

Пресс-служба РФС сообщила о решениях по скандальному матчу между «Химками» и «Ростовом», которые были приняты на заседании экспертно-судейской комиссии.

ЭСК установила, что арбитры ошибочно отменили гол «Ростова», поскольку Али Соу не влиял на действия защитника Егора Данилкина, от которого мяч и достался форварду ростовчан. Гол нужно было засчитывать независимо от положения Соу, а ВАР должен был подозвать главного рефери Сергея Лапочкина к монитору для оценки ситуации. 

Также ЭСК установила, что пенальти в ворота «Ростова» был назначен правильно, ведь Резиуана Мирзова задели по опорной ноге, и этого контакта было достаточно для падения.

В то же время было принято решение о том, что рефери правильно не назначил пенальти в пользу «Ростова» на 75-й минуте, поскольку контакта, если он и был, было недостаточно для падения. Обе ноги Дмитрия Полоза успели устойчиво встать на поле, прежде чем игрок упал.

Напомним, «Химки» обыграли «Ростов» со счётом 1:0.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Химки
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