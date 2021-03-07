«Динамо» обыграло «Тамбов», молодой Захарян отметился голевой передачей

В рамках 21-го тура РПЛ московское «Динамо» принимало «Тамбов».

Пожалуй, самый лёгкий и самый непонятный соперник в 21-м туре достался московскому «Динамо». «Тамбов» слепили из того, что было, и пустили вплавь по сезону, однако уже возникло много вопросов. Прошлый тур, когда «Ротор» добыл победу при первом голе «Тамбова», многим показался странным и каким-то «букмекерским». Понятное дело, что футболистам «Тамбова» сложно сейчас выдавать положительный результат, но пара голов в их ворота и правда выглядели странно.

«Динамо», правда, это волновать никак не должно. Коллектив Сандро Шварца ударно вернулся с зимних каникул. Сначала выбили из Кубка России «Спартак», затем в чемпионате обыграли «Ахмат» и к домашней игре против разваленного «Тамбова» подходили безоговорочным фаворитом. Восстановились травмированные Комличенко и Скопинцев, отбыл дисквалификацию Роман Евгеньев. Хотя из без этих «приобретений» состав «Динамо» в разы превосходил тамбовский.

Однако качество в количество голов «бело-голубые» переводить не торопились. За первые полчаса «Тамбов» зевнул лишь один банальный заброс на Фомина. Даниил после стандарта оторвался от защитника и пробил в касание, но пустил мяч чуть выше ворот. В остальном гости оборонялись очень спокойно. Сергей Рыжиков потягивал время, а Грулёв, Лесовой и Шиманьски уже нервничали. Совсем ничего не получалось у «Динамо» впереди.

Под конец первого тайма тишину разрушил молодой Захарян, мощно ворвавшийся в основу «Динамо». Арсен принял мяч в штрафной площади и выдал голевую передачу на Грулёва, которого почему-то никто не накрывал. Ударом метров с семи Вячеслав открыл счёт – 1:0.

Огромное территориальное и игровое преимущество «Динамо» и далее выливалось в опасные моменты. «Тамбов» и не сопротивлялся сильно, просто обороняясь. Арсен Захарян продолжал пользоваться своей скоростью, вывалившись практически на рандеву с Рыжиковым, но молодой форвард опытного голкипера переиграть не сумел.

А больше «Динамо» ничего не создавало. Дальние удары Скопинцева угрозы не несли, ближе оборона «Тамбова» соперников не подпускала, увеличив плотность. «Бело-голубые» тоже упирались не сильно, минимальное преимущество их устраивало. Чуть опаснее палил с дистанции Даниил Лесовой. Именно его удар Рыжиков с трудом выудил из-под перекладины. Далее «Динамо» заработало угловой удар, после которого мог отличиться Роман Евгеньев, но вновь выше всяких похвал сыграл голкипер «Тамбова», сохранявший минимальную интригу. На 90-й минуте Рыжиков всё-таки капитулировал второй раз, Никола Моро реализовал пенальти, заработанный Лесовым - 2:0.

Без блеска, но уверенно победили «динамовцы», взобравшись пока на четвёртую строчку РПЛ. У футболистов Шварца три победы в трёх матчах этого года. Хороший результат.