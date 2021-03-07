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«Динамо» обыграло «Тамбов», молодой Захарян отметился голевой передачей

07 Марта 2021, 18:25,

В рамках 21-го тура РПЛ московское «Динамо» принимало «Тамбов».

Протокол игры  
Динамо Москва 2:0 Тамбов
(1:0) Грулёв Вячеслав 38'    
(2:0) Моро Никола 90'    
Шунин Антон Варела Гильермо Евгеньев Роман Нойштедтер Роман Скопинцев Дмитрий Моро Никола Захарян Арсен Шиманьски Себастиан   90' (Каборе Шарль (   90') Фомин Даниил   55'   81' (Липовой Данил (   81') Лесовой Даниил   81' (Игбун Сильвестр (   81') Грулёв Вячеслав   63' (Тюкавин Константин (   63')
Запасные: Школик Игорь Комличенко Николай Плиев Заурбек Паршивлюк Сергей Москвичёв Владимир Лещук Игорь Нжи Клинтон Муа Кутицкий Александр
Рыжиков Сергей Карапузов Владислав   9'   65' (Васиев Фархад (   65') Кайков Денис Шахов Виталий Денисов Александр Алиев Азер Бавин Юрий Карп Кэтэлин   65' (Еркин Александр (   65') Терехов Антон   56'   74' (Дроздов Никита (   74') Минаев Роман   65' (Климов Кирилл (   65') Архипов Артём   77' (Герман Дмитрий (   77')
Запасные: Гигашвили Зураб Аванесян Тигран Чабанов Евгений Кабахидзе Владимир Сямук Родион
07 марта. Стадион "ВТБ Арена".

 

Пожалуй, самый лёгкий и самый непонятный соперник в 21-м туре достался московскому «Динамо». «Тамбов» слепили из того, что было, и пустили вплавь по сезону, однако уже возникло много вопросов. Прошлый тур, когда «Ротор» добыл победу при первом голе «Тамбова», многим показался странным и каким-то «букмекерским». Понятное дело, что футболистам «Тамбова» сложно сейчас выдавать положительный результат, но пара голов в их ворота и правда выглядели странно.

«Динамо», правда, это волновать никак не должно. Коллектив Сандро Шварца ударно вернулся с зимних каникул. Сначала выбили из Кубка России «Спартак», затем в чемпионате обыграли «Ахмат» и к домашней игре против разваленного «Тамбова» подходили безоговорочным фаворитом. Восстановились травмированные Комличенко и Скопинцев, отбыл дисквалификацию Роман Евгеньев. Хотя из без этих «приобретений» состав «Динамо» в разы превосходил тамбовский.

Однако качество в количество голов «бело-голубые» переводить не торопились. За первые полчаса «Тамбов» зевнул лишь один банальный заброс на Фомина. Даниил после стандарта оторвался от защитника и пробил в касание, но пустил мяч чуть выше ворот. В остальном гости оборонялись очень спокойно. Сергей Рыжиков потягивал время, а Грулёв, Лесовой и Шиманьски уже нервничали. Совсем ничего не получалось у «Динамо» впереди.

Под конец первого тайма тишину разрушил молодой Захарян, мощно ворвавшийся в основу «Динамо». Арсен принял мяч в штрафной площади и выдал голевую передачу на Грулёва, которого почему-то никто не накрывал. Ударом метров с семи Вячеслав открыл счёт – 1:0.

Огромное территориальное и игровое преимущество «Динамо» и далее выливалось в опасные моменты. «Тамбов» и не сопротивлялся сильно, просто обороняясь. Арсен Захарян продолжал пользоваться своей скоростью, вывалившись практически на рандеву с Рыжиковым, но молодой форвард опытного голкипера переиграть не сумел.

А больше «Динамо» ничего не создавало. Дальние удары Скопинцева угрозы не несли, ближе оборона «Тамбова» соперников не подпускала, увеличив плотность. «Бело-голубые» тоже упирались не сильно, минимальное преимущество их устраивало. Чуть опаснее палил с дистанции Даниил Лесовой. Именно его удар Рыжиков с трудом выудил из-под перекладины. Далее «Динамо» заработало угловой удар, после которого мог отличиться Роман Евгеньев, но вновь выше всяких похвал сыграл голкипер «Тамбова», сохранявший минимальную интригу. На 90-й минуте Рыжиков всё-таки капитулировал второй раз, Никола Моро реализовал пенальти, заработанный Лесовым - 2:0.

Без блеска, но уверенно победили «динамовцы», взобравшись пока на четвёртую строчку РПЛ. У футболистов Шварца три победы в трёх матчах этого года. Хороший результат.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Динамо Москва, Тамбов
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