Шварц: «Никакой недооценки «Тамбова» нет»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Тамбовом» поделился ожиданиями от игры.

- У нас будет первая домашняя игра после новогодней паузы в чемпионате. Мы уже провели один матч в Кубке против «Спартака». Мы надеемся сыграть так же агрессивно, организованно, как и в игре против «Спартака». Мы понимаем, что против нас будет играть команда, которая также постарается максимально силы отдать, сыграть агрессивно. В то же время мы понимаем, что у нас будет серьезное преимущество во владении мячом. Хотел бы сказать, что «Тамбов» нельзя недооценивать, и мы должны показать свои лучшие качества.

- Команда «Тамбова» имеет множество проблем. Как вбить игрокам в голову, что против «Тамбова» надо выходить с максимальным настроем?

- В подготовке и тренировочном цикле перед матчем с «Тамбовом» мы максимально сконцентрированы, парни полностью выкладываются на тренировках. Тренировочный процесс очень серьезный, никакой недооценки нет. Я считаю, что мы так же сконцентрированы и максимально мобилизовано тренируемся. Думаю, что команда будет полностью готовы. Мы понимаем, что «Тамбов» полностью обновился, начиная с зимней паузы. В то же время мы должны отталкиваться от своих принципов игры и своих идей.

- Многие тренеры команд РПЛ говорят, что им сложно разобрать игру «Тамбова».

- Мы понимаем, что нам ждет сложный соперник. В любом случае каждый хочет заработать три очка. В то же время не секрет, что в этой игре мы не будем фаворитами, но мы также понимаем, что это не будет легкой прогулкой. Мы должны быть максимально серьезными и сконцентрированными в этой игре. Все наши игровые идеи и принципы, которые мы пропагандируем, их надо будет показать в это воскресенье. Мы готовы к этому матчу. В то же время для нас будет интересно посмотреть, насколько наша молодая команда справится с игрой первым номером. Мы понимаем, что в этом матче у нас будет достаточно большой процент владения мячом. Соответственно посмотрим, что из этого выйдет.